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02 Грудень 2017, Київ 00:50
Новини | Міжнародні

Засуджений хорватський генерал отруївся ціанідом калію – прокуратура

Слободан Праляк випиває отруту на засіданні суду в Гаазі, Нідерланди, 29 листопада 2017 року

Колишній командир силами боснійських хорватів генерал Слободан Праляк під час засідання воєнного трибуналу в Гаазі прийняв ціанід калію, повідомили у прокуратурі Нідерландів.

За даними відомства, це засвідчив токсикологічний тест. У крові Праляка була така концентрація ціаніду калію, що призвела до серцевої недостатності.

72-річний Праляк заявив, що випив отруту, 29 листопада на слуханні апеляції у своїй справі у Міжнародному кримінальному трибуналі по колишній Югославії. Він висловив невдоволення тим, що суд підтвердив його 20-річне засудження за звинуваченням у воєнних злочинах, і після цього випив рідину з невеликого флакона. Судове засідання зупинили, а невдовзі оголосили, що Праляк помер.

Відео з Гаазького трибуналу: Праляк випиває, ймовірно, отруту. Невдовзі він помер (відео)
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Залишається незрозумілим, як 72-річний Праляк отримав отруту.

У 2013 році екс-командира засудили до 20 років тюрми за воєнні злочини проти боснійських мусульман під час боснійської війни у 1992–1995 роках, зокрема йому інкримінували вбивство, переслідування і депортацію.

Він був одним із шести відповідачів у справі, чиї апеляції трибунал розглядав 29 листопада. Вироки решти підсудним також підтвердили.

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