Прокурор: попередньо, хорватський генерал Праляк випив смертельні хімікати

Попередня експертиза показала, що контейнер, з якого колишній командир силами боснійських хорватів генерал Слободан Праляк пив під час засідання воєнного трибуналу в Гаазі, містив смертельні хімікати, заявила нідерландський прокурор Мерелін Фікеншер в коментарі агентству Associated Press.

«Було попереднє дослідження рідини в контейнері. Усе, що я можу сказати зараз, – у тому контейнері була хімічна рідина, яка спричинила смерть», – сказала Фікеншер.

Прокурор Франс Зонневельд, зі свого боку, заявив, що незабаром буде проведений розтин тіла Праляка.

29 листопада Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії в Гаазі підтвердив вирок 72-річному Праляку, якого у 2013 році засудили до 20 років тюрми за воєнні злочини проти боснійських мусульман під час боснійської війни у 1992–1995 роках.

Після цього колишній командир заявив: «Слободан Праляк не є воєнним злочинцем. З презирством відкидаю ваш вирок!» Потім він витягнув із кишені маленьку пляшечку й випив невідому рідину, сказавши, що вжив отруту. Через кілька годин Праляк помер у лікарні.