Іспанія: суд дозволив 6 каталонським міністрам вийти під заставу

Іспанський суд дозволив шістьом колишнім каталонським міністрам, яких взяли під варту у справі про референдум щодо незалежності Каталонії, вийти під заставу в 100 тисяч євро.

При цьому суд залишив під арештом без права внесення застави двох лідерів каталонських сепаратистських груп і двох інших членів відстороненого каталонського парламенту – екс-віце-президента Каталонії Оріоля Жункераса і колишнього міністра внутрішніх справ Хоакіма Форна.

27 жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність. Пізніше влада Іспанії запровадила в регіоні пряме правління. 8 листопада Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність. Дострокові вибори в регіоні призначені на 21 грудня.

3 листопада суд в Іспанії видав ордери на арешт відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона й чотирьох міністрів його кабінету, які разом із ним перебувають у Бельгії. Вони здалися місцевій поліції, однак пізніше їх відпустили. Засідання суду стосовно екстрадиції Пучдемона і його соратників відбудеться 4 грудня.

Заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.