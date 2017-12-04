Міністр оборони США закликав Пакистан «подвоїти» зусилля для боротьби з тероризмом

Міністр оборони США Джим Маттіс закликав пакистанських лідерів «подвоїти» зусилля для переслідування бойовиків, які діють у країні, повідомили в Пентагоні за результатами візиту Маттіса до столиці Пакистану Ісламабада.

Згідно з повідомлення Пентагону, Маттіс зустрівся з прем’єр-міністром Пакистану Шахідом Хаканом Аббасі, міністром оборони Хуррамом Дастгіром та іншими високопосадовцями.

Міністр оборони «визнав жертви Пакистану у війні з тероризмом» та «підкреслив важливу роль, яку Пакистан може відіграти в співробітництві зі Сполученими Штатами та іншими державами для сприяння мирному процесу в Афганістані, що забезпечить стабільність та безпеку в регіоні», повідомили в Пентагоні.

В офісі Аббасі зазначили, що прем'єр-міністр запевнив Маттіса у співробітництві Пакистану стосовно боротьби з тероризмом, заявивши, що «жодна країна не отримає більше користі від миру та безпеки в Афганістані».

Раніше у Вашингтоні скаржилися на те, що Пакистан дає «безпечні притулки» для бойовиків «Талібану», які здійснюють атаки в сусідньому Афганістані. Американські посадовці стверджують, що бойовики проходять гірський і з недостатньою охороною пакистанський кордон, щоб скоювати напади на американські, афганські і союзні війська у Афганістані. Пізніше бойовики повертаються в «безпечні місця» в Пакистані за сприяння тамтешніх розвідників. Пакистан ці заяви заперечує.

Сполучені Штати влітку заявили про скасування 255 мільйонів доларів військової допомоги Пакистану, поки та не знищить екстремістів, що загрожують Афганістану.

Ісламабад стане останньою зупинкою поїздки Маттіса у турне по близькому Сходу після Єгипту, Йорданії і Кувейта.