Оліфер: Україна порушила питання звільнення підлітків, ув’язнених у 2016 році в Донецьку

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі порушила питання звільнення підлітків, ув’язнених у вересні 2016 року в контрольованому сепаратистським угрупованням «ДНР» Донецьку, повідомила прес-секретар представника України в групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

Вона заявила, що бойовики обіцяли відпустити підлітків до кінця 2016 року.

Оліфер також написала, що українська сторона робить все для виконання своїх зобов’язань щодо звільнення утримуваних осіб, яке, як планується, має відбутися до новорічних свят.

У вересні 2016 року бойовики заявили, що «викрили групу неповнолітніх терористів». Підлітків нібито «завербувала СБУ», і вони «підірвали» залізницю, приватні джипи, «воєнну техніку», а також «військову частину». Сепаратисти оприлюднили відеозізнання сімох хлопців. Вони розповідали, як підривали техніку й військові об'єкти.

29 листопада під час чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими на Донбасі до новорічних і різдвяних свят. Представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заявляв, що на засіданні контактної групи обговорювався обмін заручниками за формулою «306 на 74».

Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

Інший член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству».

24 листопада вона повідомляла, що бойовики на Донбасі незаконно утримують 162 людини.