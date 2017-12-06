Грузія: у Тбілісі відбулася акція на підтримку Саакашвілі

У столиці Грузії Тбілісі близько 3 тисяч членів партії «Єдиний національний рух», заснованої колишнім грузинським президентом Міхеїлом Саакашвілі, провели акцію проти його екстрадиції з України.

За словами мітингувальників, демонстрація має стати попередження про неминучість масових протестів у випадку екстрадиції Саакашвілі і його арешту в Грузії.

Як заявила під час ходи одна з лідерів партії, депутат Тінатін Бокучава, «грузинський народ не дозволить українському олігарху Петру Порошенко (президенту України – ред.) і засновнику владної партії «Грузинська мрія» мільярдеру Бідзіні Іванішвілі придушити волю народів до свободи і здійснити репресії проти Саакашвілі за завданням президента Росії Володимира Путіна».

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України внесло Саакашвiлi до перелiку розшукуваних осiб. У повідомленні на сайті МВС вказано, що він від 5 грудня переховується вiд органiв прокуратури й розшукується Головним управлiнням Нацiональної поліції в Києві. Згідно з розміщеною інформацією, Саакашвілі підозрюють за частиною 2 статті 256 (сприяння учасникам злочинної органiзацiї).

Сам політик перебуває у наметовому містечку біля будівлі парламенту в Києві. 5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні». Луценко також вказав, що Саакашвілі чекають вранці 6 грудня на допиті в СБУ. Саакашвілі на цей допит не прийшов.