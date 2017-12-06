Transparency International закликає депутатів припинити «демонтаж антикорупційної реформи»

Український офіс міжнародної правозахисної організації Transparency International закликає Верховну Раду не голосувати за проект постанови про відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського комітету з питань запобігання й протидії корупції та за проект закону, який дозволить парламенту висловлювати недовіру керівникам антикорупційних органів поза висновками незалежного аудиту.

Про це повідомив сайт Transparency International Україна ввечері 6 грудня.

«Представництво глобальної мережі упевнене, що прийняття такого законопроекту означатиме повний демонтаж антикорупційної реформи, що розпочалася у 2014 році, а також нівелювання будь-яких намагань боротьби з корупцією в Україні», – заявляє антикорупційна організація.

Колишній заступник помічника голови Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер закликає Сполучені Штати зупинити всю допомогу уряду України в разі продовження дій влади щодо антикорупціонерів. Про це він написав у мережі Twitter увечері 6 грудня.

Комітет Верховної Ради з питань запобігання й протидії корупції 6 грудня визнав незадовільною роботу депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва на посаді голови комітету. «Пропозиція може складатися із двох частин: визнати незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету й ініціювати перед Верховною Радою процедуру відкликання Соболєва з посади голови комітету», – сказав депутат Юрій Булак. Рішення підтримали 12 народних депутатів. Соболєв очолив антикорупційний комітет Верховної Ради в грудні 2014 року.

У Верховній Раді 6 грудня зареєстрували законопроект, який надасть парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та члена Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з документом, питання про висловлення їм недовіри може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту. Законопроект подали голова парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов та його колега з «Народного фронту» Максим Бурбак.