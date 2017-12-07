Комітет рекомендував Раді ухвалити проект держбюджету-2018 у другому читанні

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити проект державного бюджету на 2018 рік у другому читанні. Висновки комітету опубліковані на сайті Верховної Ради.

У комітеті зазначили, що рекомендують парламенту підтримати документ в другому читанні після ухвалення в цілому пов’язаних з ним законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби, екологічний податок і ренту за використання природних ресурсів, а також про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині розподілу фінансування між державними й місцевими бюджетами, включно з витратами на медицину, соціальний захист і освіту.

Також у комітеті рекомендують ухвалити проект закону про держбюджет з урахуванням пропозицій змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів Україні.

Верховна Рада схвалила проект державного бюджету на 2018 рік в першому читанні 14 листопада. Доопрацьований урядом документ зареєстрований у парламенті 4 грудня.

Згідно з пояснювальною запискою, яка оприлюднена на сайті Ради, доходи проекту держбюджету передбачені в сумі понад 913,6 мільярда гривень, видатки – на рівні понад 988,6 мільярда гривень. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету визначений у сумі понад 81,8 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловлював сподівання, що парламент розгляне проект бюджету 7 грудня.