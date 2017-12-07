Росія: суд оголосить вирок у справі екс-міністра Улюкаєва 15 грудня

Замоскворецький суд Москви оголосить вирок у справі колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва 15 грудня, повідомила суддя Лариса Семенова.

Під час виступу в суді з останнім словом Улюкаєв, якого звинувачують в отриманні двох мільйонів доларів хабара від очільника «Роснефти» Ігоря Сечина, заявив, що став жертвою «жорстокої провокації», а її «чи то свідок, чи то потерпілий розчинився, тільки запах сірки в повітрі залишився».

«Хочу зробити заяву, що я визнаю себе винним. Винним, звісно, не в тому, що мені тут висувають. Я винен у іншому. Протягом багатьох років я намагався служити громадянам Росії, дещо вдалося зробити для блага людей, але, як відомо, для вітчизни зроблено недостатньо, якщо не зроблено все. Я винен у тому, що часто йшов на компроміси, обирав легкі шляхи, кар'єру і добробут часто ставив вище принципів. Намагався вибудовувати стосунки, лицемірив», – заявив Улюкаєв.

Він додав, що почав розуміти, «як важко насправді живуть люди».

«Пробачте мені, люди. Я винен перед вами. Решту життя я присвячую відстоюванню інтересів людей.», – сказав колишній міністр.

За даними слідства, Улюкаєв прийняв хабар 14 листопада 2016 року в обмін на схвалення продажу «Роснефти» контрольованої державою нафтової компанії «Башнефть».

Поліція затримала Улюкаєва всередині будівлі «Роснефти» невдовзі після того, як Сечін передав йому гроші в закритій сумці, кажуть у прокуратурі. Наступного дня президент Росії Володимир Путін звільнив Улюкаєва.

На суді екс-міністр заявляв, що думав, ніби в сумці подарунок. Колишній чиновник стверджує, що справа стосовно нього – це провокація з боку Сечіна і ФСБ Росії.

Російська прокуратура просить для колишнього міністра 10 років колонії суворого режиму й сплатити штраф у розмірі 500 мільйонів рублів (8,5 мільйона доларів). Сам Улюкаєв попросив суд ухвалити виправдальний вирок.