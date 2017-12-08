МОН: Венеціанська комісія рекомендує продовжити перехідний період до застосування «мовної статті»

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) рекомендує Україні продовжити перехідний період до застосування мовної статті закону «Про освіту», повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки з посиланням на висновки комісії від 8 грудня.

«Одна з важливих рекомендацій комісії – продовжити перехідний період для імплементації статті. Так, наразі закон «Про освіту» визначає, що повноцінно набути чинності мовна стаття має у 2020 році», – йдеться в повідомленні.

МОН погоджується, що з педагогічної точки зору продовження перехідного періоду є обґрунтованим, і повністю підтримують цю рекомендацію.

«Комісія також наголошує, що Україна має максимально широко використати можливості пункту 4 статті 7, що МОН і планує зробити», – додають у міністерстві.

Пункт 7 статті 7 закону «Про освіту» передбачає, що у закладах освіти можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Євросоюзу.

Український закон «Про освіту» набрав чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Статтю 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість, надіслали на розгляд Венеціанської комісії

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