Угорщина закликала ОБСЄ направити спостерігачів на Закарпаття

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ здійснювати постійний моніторинг ситуації в Закарпатській області через «напруження» в регіоні.

Під час виступу на засіданні Ради міністрів ОБСЄ в австрійському Відні він зазначив, що Угорщина «стурбована напруженням у Закарпатській області», де, за його словами, проживає 150 тисяч угорців.

«Відбулися антиугорські демонстрації, які також мобілізували людей з інших частин України, коли наші національні символи були спаплюжені і лунали антиугорські гасла. Через це ми закликаємо до постійної присутності спостерігачів СММ у Закарпатській області», – сказав Сійярто.

Він зазначив, що мандат Спеціальної моніторингової місії поширюється на територію всієї України, і тому «не повинно бути перешкод для постійної присутності спостерігачів ОБСЄ на Закарпатті».

Сійярто також висловив розчарування новим українським законом про освіту.

«Угорщина підтримувала Україну в багатьох сферах. Ми постачали газ на основі реверсного потоку, ми фінансували багато проектів, у тому числі інфраструктурних та інституційних, і саме тому для нас було справжнім розчаруванням, коли у вересні український парламент ухвалив закон про освіту. Цей закон позбавляє вже існуючих прав осіб, які належать до національних меншин, коли справа стосується освіти, й освіти рідною мовою», – заявив міністр.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Статтю 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість, надіслали на розгляд Венеціанської комісії. Висновки комісії очікуються в грудні.

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