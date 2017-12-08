Геращенко: 168 українських заручників утримують на окупованій території Донбасу

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що на даний час на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників.

«Ми дуже сподіваємося, що до нового року відбудеться процес звільнення наших 74 героїв, і робимо для цього все можливе», – сказала Геращенко на зустрічі з делегацією кнесету Ізраїлю, повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради 8 грудня.

За словами Геращенко, протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований.

Наприкінці минулого місяця вона повідомляла, що 162 українці перебувають у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

29 листопада під час чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими на Донбасі до новорічних і різдвяних свят.

Представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заявляв, що на засіданні контактної групи обговорювався обмін заручниками за формулою «306 на 74».

Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

Інший член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству».