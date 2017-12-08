Новим прем’єром Польщі призначений Матеуш Моравецький

Новим прем’єр-міністром Польщі призначений Матеуш Моравецький, який раніше обіймав посаду віце-прем’єра – міністра розвитку й фінансів Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розраховує на «хорошу співпрацю» з новим головою уряду.

«Пан є моїм прем’єром. Не лише буду тримати кулаки за пана, я постійно відкритий для співпраці», – цитує Дуду його канцелярія в Twitter.

Попередниця Моравецького на посаді прем’єра Беата Шидло пішла у відставку 7 грудня. Про причини свого рішення вона не повідомляла. Шидло очолила уряд 16 листопада 2015 року.