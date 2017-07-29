ЄС почав процедуру притягнення Польщі до відповідальності через суперечливу судову реформу

Європейський союз почав проти Польщі судову процедуру притягнення до відповідальності через суперечливий закон, який посилює вплив владної політичної силі на судову систему і може підривати незалежність правосуддя.

Заяву про це Єврокомісія оприлюднила 29 липня.

Зокрема, там йдеться про те, що закон про суди загальної юрисдикції запроваджує різний вік виходу на пенсію для суддів жінок та чоловіків, що є порушенням антидискримінаційних законодавчих актів ЄС, а також дозволяє міністрові юстиції продовжувати їхні мандати, не пропонуючи прозорих критеріїв для цього.

У документі зазначається, що польська влада має місяць, щоб відповісти на лист із офіційним повідомленням.

26 липня Єврокомісія анонсувала початок такого провадження, пояснивши, що воно стосується закону, підписаного напередодні президентом Польщі Анджеєм Дудою, що дозволяє міністрові юстиції призначати голів судів загальної юрисдикції.

Інші два законопроекти судової реформи Дуда ветував після масових протестів. Ветовані документи передбачали право міністра юстиції звільняти всіх суддів Верховного суду і обирати їм заміну.

Президент Польщі Анджей Дуда 24 липня ветував два з трьох законопроектів, які передбачають реформу судочинства. По всій країні відбувалися масові протести проти пропонованих законопроектів.

Закони різко критикували в Європейському союзі за те, що вони, за словами критиків, знищують незалежність судової гілки влади і загрожують принципові верховенства права.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло відкинула критику ЄС, заявивши, що закони Польщі є її внутрішньою справою і що її уряд не підкориться зовнішньому тискові.