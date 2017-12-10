Премію за особистий внесок у захист прав людини в Україні цього року отримали Олена Розвадовська та Марія Томак

Премію «Правозахисного порядку денного» за особистий внесок у захист прав людини в Україні отримали Олена Розвадовська, активістка, що працює із дітьми у зоні конфлікту на Донбасі, та журналістка і співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак. Про це повідомив у Facebook «Центр громадянських свобод».

Цю премію вручають щорічно 10 грудня до Міжнародного дня прав людини у Києві під час заходів Національної правозахисної неконференції.

Минулого року премію отримав луганський активіст Геннадій Щербак за створення бази даних про порушення прав людини в умовах конфлікту на Донбасі.

Платформа «Правозахисний порядок денний» – неформальна коаліція правозахисних організацій, що працюють у сфері моніторингу, аналізу та розробки законодавства відповідно до основних засад прав людини..



Учасниками Платформи виступають Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Центр Громадянських Свобод, Amnesty International в Україні, Центр інформації про права людини, Центр досліджень правоохоронної діяльності, Будинок прав людини в Києві, Центр «Соціальна Дія», Проект «Без кордонів», Євромайдан SOS та інші.