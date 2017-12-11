Суд допитує Яценюка в справі про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва допитує колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка в справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді й пособництві веденню війни. Яценюка допитують як свідка.

Перед цим приватні адвокати Януковича виступили проти переходу до опитування свідків, поки державний адвокат Ігор Ляшенко не вийшов з судового процесу. Головуючий суддя Владислав Дев’ятко зазначив, що навіть за наявності інших адвокатів Ляшенко має виконувати свої обов’язки до відповідного рішення Центру з надання безоплатної правової допомоги.

11 грудня в суді також планують допитати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

7 грудня прокуратура попросила суд викликати на допит у справі Януковича президента України Петра Порошенка, посла України в Польщі Андрія Дещицю, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, посла України в ООН Володимира Єльченка та секретаря Ради національної безпеки й оборони Олександра Турчинова.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

У справі, яку розглядає, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.