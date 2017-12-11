З початку доби бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли позиції українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 11 грудня підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушували режим перемир'я. Про постраждалих унаслідок обстрілів українські військові не інформують.

Згідно з повідомленням штабу, бойовики відкривали вогонь з різних видів озброєння на луганському напрямку біля Травневого, Луганського, Світлодарська, Зайцевого, Попасної й Новозванівки, на донецькому напрямку – біля Кам’янки й Опитного, а на приазовському – біля Гнутового.

У штабі додали, що бойовики випустили з реактивних систем залпового вогню «Град» три снаряди по місту Авдіївка Донецької області, унаслідок чого пошкоджена контактна лінія залізничної колії та високовольтна лінія електропередач на ділянці Ясинувата – Авдіївській коксохімічний завод.

У штабі зазначили, що українські військові чотири рази відкривали вогонь у відповідь.

Бойовики «ДНР», зі свого боку, заявляють, що Збройні сили України 11 грудня обстріляли село Сосновське в Донецькій області. Також вони стверджують, що українські військові за попередню добу 26 разів порушили режим припинення вогню, в угрупованні «ЛНР» заявили про 13 таких порушень.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.