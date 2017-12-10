За добу зафіксували 8 обстрілів українських позицій, постраждалих немає – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про 8 обстрілів з боку сепаратистів у зоні конфлікту. За даними штабу, найбільш напруженою була ситуація на Донецькому напрямку, зокрема, поблизу Авдіївки, у випадках обстрілів українська сторона відкривала вогонь у відповідь.

Також вранці 10 грудня обстріли українських позицій зафіксовані на Маріупольському напрямку, тоді як у Луганській області цей день минув відносно спокійно, повідомляють у штабі АТО. За їхніми даними, постраждалих з боку українських військових 10 грудня немає,

У свою чергу представники угруповання «ДНР» заявили вранці про 43 випадки порушення режиму припинення вогню з боку українських військових, а в угрупованні «ЛНР» сказали про 11 таких випадків.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.