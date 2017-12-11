У Хорватії вшанували пам’ять генерала Праляка, який випив отруту в Міжнародному трибуналі

У столиці Хорватії Загребі тисячі людей відвідали церемонію вшанування пам'яті засудженого за воєнні злочини колишнього командира силами боснійських хорватів Слободана Праляка, який випив отруту під час засідання Міжнародного кримінальному трибуналу в Гаазі.

Близько двох тисяч людей відвідали церемонію в концертній залі імені Ватрослава Лисинського, серед них були два міністри. Сотні інших людей зібралися біля входу в будівлю та в її коридорах, щоб спостерігати за подією на екранах.

29 листопада Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії підтвердив вирок 72-річному Праляку, якого засудили до 20 років ув’язнення за звинуваченням у воєнних злочинах. Він висловив невдоволення рішенням, після чого випив невідому рідину з невеликого флакона. Судове засідання зупинили. Невдовзі стало відомо, що Праляк помер. Прокуратура Нідерландів згодом повідомила, що генерал прийняв ціанід калію.

У 2013 році екс-командира засудили до 20 років тюрми за воєнні злочини проти боснійських мусульман під час боснійської війни у 1992–1995 роках, зокрема йому інкримінували вбивство, переслідування і депортацію.

Він був одним із шести відповідачів у справі, чиї апеляції трибунал розглядав 29 листопада. Вироки решти підсудним також підтвердили.

Хорватські посадовці критикували рішення суду стосовно Праляка. Прем'єр-міністр Андрей Пленкович спочатку заявляв про «глибоку моральну несправедливість» вироку суду для всіх шести підсудних, однак згодом заявив, що Хорватія поважає рішення суду ООН.