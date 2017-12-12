Фірсов: бойовики відмовляються обмінювати блогера Асєєва

Екс-депутат Верховної Ради України Єгор Фірсов заявляє, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі не хочуть віддавати українській стороні донецького блогера і журналіста Станіслава Асєєва (Васіна).

«На мій превеликий жаль, серед тих, кого не хочуть міняти, є ім’я Стаса Асєєва (Васіна), українського журналіста який був викрадений і полонений. Наскільки я знаю, сторона «ДНР» налаштована по відношенню до Стаса вкрай вороже, вони визнають факт його ув’язення, але обмінювати відмовляються», – написав Фірсов у Facebook.

8 грудня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що на даний час на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. За її словами, українська сторона сподівається домогтися звільнення 74 із них до Нового року.

За словами Геращенко, протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований.

29 листопада під час чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими на Донбасі до новорічних і різдвяних свят. Представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заявляв, що на засіданні контактної групи обговорювався обмін заручниками за формулою «306 на 74». Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству».

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня цього року. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю. Раніше він також заявляв про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста і про те, що його, ймовірно, катували.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».