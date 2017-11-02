НСЖУ: у російській Спілці журналістів обіцяють сприяти звільненню блогера Асєєва

Спілка журналістів Росії обіцяє сприяти у звільненні донецького блогера і журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), затриманого бойовиками угруповання «ДНР» у підконтрольному їм Донецьку, повідомили у Національній спілці журналістів України.

За повідомленням, секретар Спілки журналістів Росії Тімур Шафір заявив, що його колеги перебувають у постійному листуванні з представниками «ДНР» щодо долі Асєєва.

Як повідомили у НСЖУ, він сказав про це під час зустрічі у Відні з представниками Національної спілки журналістів України в ході дискусії, ініційованої Бюро представника ОБСЄ з питань свободи медіа.

«Журналістські спілки України і Росії домовилися спрямувати зусилля на визволення журналістів й інших працівників медіа, утримуваних на непідконтрольних українській владі територіях. Сьогодні найбільш актуальним залишається визволення Станіслава Асєєва, автора публікацій на сайті української редакції Радіо Свобода і відомого блогера. 3 листопада виповнюється п’ять місяців з дня його незаконного затримання в Донецьку», – повідомили у НСЖУ.

За повідомленням, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко передав представникові ОБСЄ Арлему Дезіру і представникам російської спілки звіт про порушення прав журналістів в окупованому Донбасі й анексованому Криму.

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю. Раніше він також заявляв про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста і про те, що його, ймовірно, катували.

Представниця України у гуманітарній підгрупі на Мінських перемовах Ірина Геращенко заявила, що офіційно представники окремих районів Донецької області підтвердили наявність імені журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у списках на обмін тільки 8 вересня. За її словами, до чоловіка не допускають родичів та місії міжнародних організацій.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних і журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

У ході переговорів у Мінську Україна чекає звільнення 152 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають для обміну понад 400 осіб.