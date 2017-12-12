Кучма про обмін полоненими: багато запитуваних бойовиками відмовляються повертатися на окуповані території

Багато людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики на Донбасі в обмін на утримуваних ними українських полонених, відмовляються повертатися на окуповані території, заявив другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма.

«Тут починається, що ми не можемо домовитися з протилежною стороною, тому що не хочуть. Хоча я думаю, що домовленостей обов'язково буде досягнуто», – сказав Кучма.

Він висловив надію, що обмін полоненими відбудеться до новорічних свят.

«Я думаю, що і дата є, і списки затверджено – 74 і 306, але коли доходить справа до конкретних прізвищ, то виникають проблеми. Сподіватимемося, що їх буде вирішено», – заявив Кучма.

8 грудня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що на даний час на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. За її словами, українська сторона сподівається домогтися звільнення 74 із них до Нового року.

За словами Геращенко, протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований.

29 листопада під час чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими на Донбасі до новорічних і різдвяних свят. Представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заявляв, що на засіданні контактної групи обговорювався обмін заручниками за формулою «306 на 74». Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству».