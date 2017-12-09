У Мінську за зачиненими дверима зустрілися радники керівників «нормандських» країн

У Мінську завершилися переговори радників керівників чотирьох країн «нормандського формату», повідомили в Міністерстві закордонних справ Білорусі.

Як сказав білоруському агентству «БелТА» речник МЗС країни Дмитро Мирончик, зустріч відбувалася в закритому для преси режимі і протривала близько чотирьох годин.

Інших подробиць він не навів. Сторони теж іще не коментували перебігу чи результатів зустрічі.

Напередодні цих переговорів міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що радники «говоритимуть переважно з акцентом на безпеку, з акцентом на гуманітарні проблеми».

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв раніше, що однією з головних тем цих переговорів мав стати обмін заручниками і полоненими.

7 грудня питання обміну заручниками обговорювали Клімкін і Лавров.

На останній наразі зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 5 грудня, всупереч сподіванням, не вдалося домовитися про дату такого обміну, що, як заявляли сторони, мав би відбутися за формулою – 306 бойовиків із окупованої частини Донбасу на 74 українських полонених. Сторони лише заявили, що мають здійснити цей обмін до новорічних і різдвяних свят.

За повідомленнями, нині на окупованій частині Донбасу гібридні російські сили утримують 168 українських заручників.

«Нормандським» називають створений іще 2014 року формат переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України у складі представників чотирьох держав: України, Росії, Німеччини і Франції.