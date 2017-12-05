Контактна група в Мінську не визначила дату обміну полоненими – ОБСЄ

Тристороння контактна група в Мінську не визначила дату обміну полоненими, повідомив спеціальний представник ОБСЄ в групі Мартін Сайдік.

«Сьогодні підгрупа з гуманітарних питань обговорила деякі технічні питання, пов’язані з питанням обміну утримуваних осіб. Сторони ще не визначили дату обміну, проте зобов'язалися зробити його до новорічних і різдвяних свят», – заявив Сайдік

Прес-секретар керівника делегації сепаратистського угруповання «ДНР» у Мінську Дениса Пушиліна заявив, що дату та місце обміну полоненими узгодять після «врегулювання процедурних питань», передають підконтрольні бойовикам ЗМІ.

29 листопада під час чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими на Донбасі до новорічних і різдвяних свят.

Представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заявляв, що на засіданні контактної групи обговорювався обмін заручниками за формулою «306 на 74».

Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

Інший член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству».

24 листопада вона повідомляла, що бойовики на Донбасі незаконно утримують 162 людини.