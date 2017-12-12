МОК дискваліфікував 6 російських хокеїсток за допінг

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував шістьох російських хокеїсток за порушення антидопінгових правил під час зимових Олімпійських ігор 2014 року, які відбулися в Сочі.

Згідно з повідомленням прес-служби МОК, Інна Дюбанок, Катерина Лебедєва, Катерина Пашкевич, Анна Шибанова, Катерина Смоленцева й Галина Скиба не мають права брати участь у всіх наступних Олімпійських іграх. Результат жіночої збірної Росії з хокею на Олімпіаді-2014 анульований. Тоді команда посіла шосте місце.

Справу проти ще однієї російської хокеїстки, ім’я якої не уточнюється, закрили без застосування санкцій через недостатність доказів.

За останні тижні МОК позбавив російських спортсменів понад десяти медалей, завойованих на Олімпіаді в Сочі в 2014 році, а збірна Росії втратила перше місце в неофіційному заліку.

Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства у 2015 році представила доповідь про державну підтримку використання допінгу в російському спорті. Після оприлюднення доповіді багатьох російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань.

5 грудня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив збірну Росії від участі в зимових Олімпійських іграх у Пхйончхані. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті.

За рішенням МОК також був дискваліфікований Олімпійський комітет Росії. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.