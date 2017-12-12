Перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє про необхідність додаткової верифікації списків на обмін заручниками.

Як написала Геращенко у Facebook, це пов’язано з тим, що деякі особи зі списків, поданих підтримуваними Росією бойовиками, «категорично не хочуть повертатися на тимчасово окуповані території». Представниця України у контактній групі заявила про це за підсумками Skype-конференції з мінською гуманітарною групою, де обговорювали технічні питання звільнення заручників до новорічних і різдвяних свят.

«Дехто з осіб, включених в списки ОРДЛО, категорично відмовляється переміщатися на тимчасово окуповані території. Й про своє небажання вони заявили лише зараз, а не в травні, коли проводилася верифікація. Тому оперативно маємо вирішити питання додаткової верифікації. Робимо все, щоб вирішити всі проблемні питання і щоб були хороші новини», – написала Геращенко 12 грудня.

29 листопада під час чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими на Донбасі до новорічних і різдвяних свят. Представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заявляв, що на засіданні контактної групи обговорювався обмін заручниками за формулою «306 на 74». Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству».

8 грудня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що на даний час на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. За її словами, українська сторона сподівається домогтися звільнення 74 із них до Нового року.

За словами Геращенко, протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований.