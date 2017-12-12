Підозрюваний у вибуху в Нью-Йорку перед нападом висміяв Трампа в Facebook – документи

Підозрюваний у вибуху в метро Нью-Йорка зранку перед нападом висміяв президента США Дональда Трампа в соціальній мережі Facebook, йдеться в судових матеріалах.

Згідно з документами 27-річний мігрант з Бангладеш Акаєд Улла написав: «Трамп, ти не зміг захистити свою націю».

У судових матеріалах також зазначається, що Улла, перебуваючи в лікарні, куди його доставили після вибуху з опіками, сказав співробітникам правоохоронних органів, що «зробив це для «Ісламської держави».

Під час обшуків у квартирі слідчі знайшли паспорт, де було написано «О, Америко, помри в гніві».

Акаєда Уллу звинувачують, зокрема, у постачанні матеріальної допомоги для терористичної групи та використанні зброї масового руйнування.

11 грудня унаслідок вибуху в метро в центрі Нью-Йорка травми отримали четверо людей, включно з підозрюваним. Рятувальники повідомляли, що загрози життю постраждалих немає.

За даними американської поліції, чоловік підірвав примотаний до його тіла саморобний вибуховий пристрій у підземному переході, коли там було багато людей. Правоохоронці заявляли, що вибухівка спрацювала передчасно.