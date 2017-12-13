У Криму суд виніс рішення у справі активіста Сейтумерова без його участі

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 грудня розглянув апеляційну скаргу кримськотатарського активіста Сейтумера Сейтумерова без його участі.

«Через затори в місті я запізнився на засідання на 10 хвилин. Виявляється, за цей час суддя встиг розглянути апеляцію без мене і мого адвоката. Секретар суду сказав, що рішення за моєю апеляцією прийде мені на пошту», – розповів активіст.

8 листопада Сейтумерова оштрафували на дві тисячі рублів рішенням Бахчисарайського районного суду за звинуваченням у публікації в соціальній мережі 2012 року символіки забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Вранці 8 листопада співробітники поліції провели обшук у будинку Сейтумерова, вилучили комп’ютер, флешки, щоденник і книги.

Обшуки того дня відбувалися не лише у Сейтумерова, але й в інших активістів у Старому Криму і в селищі Зарічне Сімферопольського району анексованого Криму.

За даними «Кримської солідарності», обшуки проходили також у Алімдара Белялова (Старий Крим) і Ельдара Кантимірова (Зарічне). Усі, крім Сейтумерова, наразі не обмежені у вільному пересуванні.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках з організацією «Хізб ут-Тахрір». Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними». Росія переслідує членів цієї організації також на території окупованого українського Криму, хоча в Україні діяльність «Хізб ут-Тахрір» є легальною.