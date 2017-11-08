Затриманого кримчанина Сейтумерова оштрафували на дві тисячі рублів

Кримськотатарського активіста Сейтумера Сейтумерова оштрафували на дві тисячі рублів за рішенням Бахчисарайського районного суду. Про це повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода.



Сейтумерова звинуватили за статтею 20.3 КоАП Росії, тобто через публікацію в соціальній мережі 2012 року символіки забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».



Вранці 8 листопада співробітники поліції провели обшук у будинку Сейтумерова, вилучили комп'ютер, флешки, щоденник і книги. Протокол про правопорушення склав оперативник Центру з протидії екстремізму Руслан Шамбазов. За його даними, факт публікації був зафіксований 18 жовтня 2017 року.



«Можливо, 2011-2012 років я щось публікував. Але з 2014 року, коли були попередження про уважне ставлення до публікацій, я переглянув всі свої записи і видалив все, що могло порушувати російське законодавство. Можливо, я щось міг пропустити, але з 2014 року ні в одній публікації в соціальних мережах я не використовував ніяких символік терористичних і екстремістських організацій. Я законослухняний громадянин і порушення чинного законодавства не допускав», – пояснив Сейтумеров.

Юрист Ліля Гемерджі, яка представляє його інтереси, зазначила, що публікація 2012 року не порушувала чинне на той момент у Криму законодавство.



Суддю Германа Атаманюка доводи захисту не переконали. Під час засідання було заборонено ведення фото- і відеозйомки, не всі, хто прийшов підтримати Сейтумерова, були допущені до зали суду, незважаючи на наявні вільні місця. Всі недопущені на засідання написали скарги.

У Бахчисараї, Старому Криму і в селищі Зарічне Сімферопольського району анексованого Криму 8 листопада провели обшуки у кримськотатарських активістів і громадських діячів.

За даними «Кримської солідарності», обшуки проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алімдара Белялова (Старий Крим) і Ельдара Кантимірова (Зарічне). Усі, крім Сейтумерова, наразі не обмежені у вільному пересуванні.

Публічних коментарів російських силовиків із цього приводу поки немає.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів та представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.