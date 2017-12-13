З 31 грудня українці зможуть подорожувати до ОАЕ без віз – Клімкін

Громадяни України від 31 грудня зможуть подорожувати до Об’єднаних Арабських Еміратів без віз терміном до 30 днів, повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«У переддень Нового року стартує безвіз з Об’єднаними Арабськими Еміратами. З 31 грудня 2017 року громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом», – написав він 13 грудня у Twitter.

На початку листопада, в перебігу візиту президента України Петра Порошенка до низки країн Перської затоки, була укладена домовленість про безвізовий режим із ОАЕ.

Тоді ж домовилися і про спрощення візового режиму з Саудівською Аравією, зокрема для здійснення хаджу мусульманами України, а також про зниження плати за візи. Тут про скасування візового режиму наразі не йдеться.

За даними оприлюдненого наприкінці жовтня «глобального рейтингу паспортів», громадяни України можуть на короткий термін в’їжджати без попередньо оформлених дозволів до 120 країн світу.