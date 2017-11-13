Клімкін анонсував можливий безвізовий режим із Кувейтом і Катаром

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна працює над безвізовим режимом із Кувейтом і Катаром і спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією після домовленості про безвізовий режим із Об’єднаними Арабськими Еміратами.

«Скоро відкриємо для українців майже всю (Перську) затоку», – написав він у твітері.

На початку листопада, в перебігу візиту президента України Петра Порошенка до низки країн Перської затоки, була укладена домовленість про безвізовий режим із ОАЕ. Як вважають, він може набути чинності вже у грудні цього року.

Тоді ж було у принципі домовлено і про спрощення візового режиму з Саудівською Аравією, зокрема для здійснення хаджу мусульманами України, а також про зниження плати за візи. Тут про скасування візового режиму наразі не йдеться.

За даними оприлюдненого наприкінці жовтня «глобального рейтингу паспортів», громадяни України можуть на короткий термін в’їжджати без попередньо оформлених дозволів до 120 країн світу.