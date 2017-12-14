Щонайменше 4 дитини загинули після зіткнення шкільного автобуса й поїзда у Франції – МВС

Щонайменше чотири дитини загинули після зіткнення шкільного автобуса й поїзда біля міста Міллас на південному заході Франції, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

У відомстві зазначили, що серед 19 постраждалих –​ семеро отримали серйозні травми.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у Twitter: «Усі мої думки з жертвами цього жахливого інциденту зі шкільним автобусом та їхніми сім'ями. Держава повністю мобілізована, щоб допомогти їм».

Причини аварії наразі невідомі.