США заявляють, що мають «беззаперечні докази» поставок Іраном зброї повстанцям Хуті

Сполучені Штати мають «беззаперечні докази» поставок Іраном зброї для повстанців Хуті в Ємені, заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі на прес-конференції, яка відбулася на військовому складі у Вашингтоні.

«Сполучені Штати мають новий підхід до Ірану, зосереджуючи увагу на всій дестабілізуючій поведінці режиму. Це означає, що ми зосереджені не лише на ядерній програмі. Ми також уважно розглядаємо програму Ірану щодо балістичних ракет, її експорт озброєнь та підтримку терористів і диктаторів», – сказала Хейлі.

Під час прес-конференції представили, як стверджують американські посадовці, іранську балістичну ракету, яку випустили з Ємену минулого місяця по міжнародному аеропорту біля столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду. Також були продемонстровані безпілотник і протитанкова зброя, ймовірно, іранського походження, які, за словами офіційних осіб, були виявлені в Ємені силами Саудівської Аравії.

Резолюція Організації Об'єднаних Націй, прийнята в зв'язку з ядерної угодою, заборонила Тегерану поставляти, продавати або передавати зброю, якщо Рада безпеки не схвалила таку операцію. Окрема резолюція ООН забороняє постачання будь-якої зброї повстанцям в Ємені.

Тегеран, який розглядає Саудівську Аравію як ворога і суперника за владу на Близькому Сході, уже давно спростовує звинувачення в тому, що він постачав зброю повстанцяв, і назвав заяви Хейлі про ракетний напад 4 листопада «безвідповідальними, провокаційними і руйнівними».

Саудівська Аравія є одним з найближчих союзників Вашингтона на Близькому Сході, а Вашингтон – основним постачальником озброєнь для саудівських військових.