ОБСЄ: від початку конфлікту на Донбасі ми віддалилися від його вирішення більше, ніж будь-коли

Від початку конфлікту на Донбасі сторони віддалилися від його вирішення «більше, ніж будь-коли», заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

«Ми бачимо, що насильства стає дедалі більше, а Мінських домовленостей дотримуються дедалі менше. На жаль, після трьох з половиною років наразі ми віддалилися від вирішення конфлікту більше, ніж будь-коли. Йому не видно кінця в осяжному майбутньому», – сказав Гуґ.

Заступник голови місії зазначив, що минулого тижня загальна кількість зафіксованих порушень режиму припинення вогню становила близько 20 тисяч, що на 25 відсотків більше, ніж за попередній тиждень.

«Це найвищий показник з березня. Загострення триває й на поточному тижні», – повідомив Гуґ.

Він додав, що сторони «жодним чином не наблизилися» до відкриття додаткових контрольних пунктів в’їзду-виїду на лінії розмежування на Донбасі.

«Вони не просунулися ні на крок для розв'язання протиріч, у результаті яких тисячі людей залишилися без води, світла та газу. Сторони не наблизилися до припинення насильства. Власне, вони віддалилися набагато далі, ніж будь-коли», – заявив Гуґ.

Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще чотири – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.

На Донбасі зараз триває збройний конфлікт, який почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.