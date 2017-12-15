МЗС вимагає від Росії негайно звільнити Павла Гриба

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії негайно звільнити утримуваного у СІЗО українця Павла Гриба.

«Сьогодні у Росії знову незаконно продовжили арешт Павлу Грибу. Спочатку викрали, тепер фабрикують справу. Вимагаємо негайного звільнення Павла Гриба», – написала у Twitter речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Батько українця 15 грудня повідомив Радіо Свобода, що суд у російському Краснодарі продовжив арешт його синові до 4 березня.

Раніше цього тижня Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що тимчасово зупинило перевірку щодо обставин зникнення на білоруський території у серпні цього року 19-річного українця Павла Гриба.

Перевірку за заявою батька Павла Гриба проводило управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому.

Павло Гриб у серпні цього року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб по інвалідності має постійно приймати підтримуючі препарати.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму.