Український фільм «Рівень чорного» не потрапив до шорт-листа премії «Оскар»

Українська кінокартина «Рівень чорного» режисера Валентина Васяновича не потрапила до шорт-листа премії «Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».

Американська академія оприлюднила перелік з дев’ятьох фільмів, які продовжують претендувати на нагороду: «Фантастична жінка» Себастьяна Леліо (Чилі), «На межі» Фатіха Акіна (Німеччина), «Про тіло і душу» Ільдіко Еньєді (Угорщина), «Фокстрот» Самуеля Маоза (Ізраїль), «Образа» Зіада Дуері (Ліван), «Нелюбов» Андрія Звягінцева (Росія), «Фелісіте» Алена Гоміса (Сенегал), «Рана» Джона Тренгова (Південно-Африканська Республіка), а також «Квадрат» Рубена Естлунда (Швеція).

Номінанти будуть оголошені 23 січня 2018 року, церемонія вручення нагороди відбудеться 4 березня.

«Рівень чорного» – український документально-ігровий драматичний фільм, знятий Валентином Васяновичем. Прем’єра стрічки відбулася у липні цього року на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Фільм розповідає про весільного фотографа Костянтина, у житті якого настає чорна смуга.