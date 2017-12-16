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16 Грудень 2017, Київ 16:48
Новини | Події

У Дніпрі відбувся доброчинний «забіг миколайчиків»

Участь в забігу брали цілими родинами

У суботу в Дніпрі відбувся доброчинний костюмований «забіг миколайчиків», що стартував на Фестивальному причалі і завершився там же, але дистанції були різними – від 500 метрів для дітей до 10 кілометрів для дорослих.

Миколай вітає учасників «забігу миколайчиків»
Миколай вітає учасників «забігу миколайчиків»

Учасники заходу, вбрані у карнавальні костюми або новорічні шапочки, бігли цілими родинами. Участь у заході, зокрема, взяли участь діти з інвалідністю. Для них організатори заходу не висували спортивних вимог, головне було – дістатись до фінішу.

Всього бігли понад 200 дніпрян
Всього бігли понад 200 дніпрян

Загалом у «забігу миколайчиків» взяли участь понад дві сотні людей. Кожен учасник мав зробити доброчинний внесок, а всі охочі мали можливість також пожертвувати речі, солодощі або канцтовари для дітей.

Окрім того, відбувся благодійний аукціон, серед лотів якого були ялинка, зроблена дітьми з інвалідністю, медалі відомих спортсменів, зокрема, золота медаль, яку виборола на чемпіонаті Європи у 2012 році паралімпійка-легкоатлетка Олена Глебова. Спортсменка зазначила: їй не шкода розлучатись з нагородою, адже її продаж може послужити добрій справі.

Уся зібрана допомога піде на підтримку Верхньодніпровського інтернату №2 та дітей з інвалідністю Дніпра, обіцяють організатори.

«Не обов’язково бути заможною людиною, щоб брати участь у доброчинності. Ми завжди кажемо: краще маленька допомога, ніж велике співчуття», – вважає співорганізатор акції Наталя Сивак.

Спортсмени під час «забігу миколайчиків»
Спортсмени під час «забігу миколайчиків»

Акція була започаткована громадською організацією «Start Dnipro». Організатори хочуть зробити її традиційною.

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