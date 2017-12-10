У Запоріжжі міжнародний день прав людини відзначили пікетом проти дискримінації (відео)

Під стінами міської адміністрації Запоріжжя у неділю відбулася акція, присвячена міжнародному дню прав людини. Її учасники принесли з собою плакати з написами: «Інклюзія для всіх», «Коротка спідниця? Нарвалась», «Займайтесь цим у себе вдома», «Мої діти не будуть вчитись із цими», «Відучаться і поїдуть у свою Африку», «Пандусів і так вистачає» та інші.

Як розповіли активісти, написами на плакатах вони хотіли привернути увагу городян до стереотипного сприйняття певних соціальних груп, що зазнають дискримінації в українському суспільстві. Учасники акції також скандували «Запоріжжя без дискримінації», «Україна – правова країна», «Права людини понад усе» тощо.

«Гасло акції сьогодні – інклюзія для всіх. Сьогодні багато говориться про інклюзію у сфері навчання, про прийняття людей з інвалідністю, проте ми забуваємо по інклюзію як цінність, тобто сприйняття суспільством всіх людей без винятку за будь-якими ознаками. Це і люди ЛГБТ, різноманітні групи, які сьогодні є виключеними з українського суспільства. Сьогодні 10 грудня – це день прав людини ООН, який був заснований 1948 року, коли ООН прийняла «Загальну декларацію прав людини». Вона проголошує, що кожна людина має право на гідність, особисту недоторканість, свободу, на життя перш за все», – розповів учасник акції Дмитро Калінін.

Під час проведення акції біля будівлі Запорізької мерії чергувало близько десятка поліцейських, що охороняли правопорядок.

Раніше, 30 жовтня поліцією за фактом сутички між невідомими та учасниками «Фестивалю рівності» у Запоріжжі порушене кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). До відділення поліції доставлено 17 осіб.

За даними правоохоронців, близько 60 учасників фестивалю зібралися в одному з приміщень для проведення семінару, туди ж прийшли близько 150 радикально налаштованих молодих людей у масках, які намагалися перешкоджати проведенню заходу. Побили двох дівчат, які йшли на фестиваль, застосовували газові балончики та петарди. Внаслідок сутички дівчат з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Частина з затриманих поліцією є неповнолітніми. Пізніше організатори фестивалю вимагали від правоохоронців напад та побиття учасниць заходу визнати злочином на ґрунті ненависті.