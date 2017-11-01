20% українців підтримують криміналізацію гомосексуалізму – дослідження

Більш ніж одна людина із чотирьох у світі вважає, що особи, які мають одностатеві зв’язки повинні постати перед кримінальною відповідальність. Це близько 28,5%. Такими є результати дослідження, проведеного організаціями ILGA і RIWI у 77 країнах серед понад 105 тисяч людей.

Ставлення до представників ЛГБТ-спільноти, згідно із результатами дослідження, різко відрізняється залежно від регіону.

Криміналізація

У країнах Африки майже половина респондентів (45%) вважають, що за одностатеві стосунки людей потрібно притягати до кримінальної відповідальності. Таку думку поділяють і 36% жителів Близького Сходу.

Серед представників Австралії і Нової Зеландії так вважають близько 16%, Північної і Південної Америки та Європи – 18%.

В Україні, яку дослідники поставили у розділ Східної Європи, 12% опитаних «рішуче згодні», що за гомосексуалізм має бути кримінальна відповідальність, ще 8% відповіли, що «частково згодні». Натомість 39% опитаних українців «рішуче незгодні» з цим, ще 16% – «частково незгодні».

«Тривожно, що ставлення щодо криміналізації на рівні близько 20% у багатьох розвинутих країнах», – заявив співавтор дослідження Каролл Ангус. За його словами, це наслідок превалювання «матриці традиційних цінностей» і помилка людей, які сприймають гомосексуальність як «жахливі речі типу педофелії».

Релігія

Близько 48% опитуваних сказали, що їхня релігія дозволяє їм сприймати «людей, які мають романтичний чи статевий потяг до осіб своєї статі». 30% відповіли, що це непоєднувані речі.

Серед українців 24% відповіли, що «рішуче погоджуються», ще 19% – «частково погоджуються», що їхня релігія дозволяє їм сприймати гомосексуалів. 17% із цим «рішуче незгодні», 10% – «частково».

Рівноправ'я

Якщо узагальнити усіх опитаних з усіх регіонів, то 55% погоджуються, що геї і бісексуали повинні мати рівні права і можливості. При цьому цей показник зростає до 73% серед людей, які мають знайомих серед представників ЛГБТ-спільноти.

В Україні 38% опитаних «рішуче погоджуються», ще 21% – «частково», що гомосексуали мають бути захищеними від дискримінації на роботі. 11% із цим «не погоджуються рішуче», 9% – частково.

У грудні 1991 року Україна стала першою країною на пострадянському просторі, яка почала шлях декриміналізації гомосексуалізму. Одностатеві стосунки між особами, які досягли 16-річного віку, були легалізовані під час реформи кримінального кодексу. Операції дорослих зі зміни статі узаконені з 1996 року. Але, зазначають правозахисники, в Україні немає антидискримінаційного закону, що охоплював би сексуальні орієнтації. Конституція України забороняє юридичне визнання одностатевих шлюбів.