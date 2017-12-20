Контактна група підтвердила необхідність обміну заручниками до свят – Оліфер

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 20 грудня сторони підтвердили необхідність провести обмін заручниками на Донбасі до свят, повідомила речниця представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Підтверджено прагнення виконати зобов’язання зі звільнення утримуваних осіб до різдвяних і новорічних свят у відповідності з домовленостями, яких було досягнуто раніше. Крім того, висловлено спільну відданість повному виконанню Мінських домовленостей… Робота зі звільнення заручників триває в режимі 24/7», – написала Оліфер у Facebook за підсумками засідання групи за участю представників окремих районів Донецької й Луганської областей.

18 грудня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що минулого тижня представники угруповань «ЛНР» і «ДНР» надали додаткові списки осіб на обмін, і це може зірвати процес.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований, нині вкотре на переговорах в Мінську порушили це питання, очікується, що до кінця року обмін заручниками відбудеться.

12 грудня Ірина Геращенко заявила про необхідність додаткової верифікації списків на обмін полоненими. Як вона зазначила, це пов’язано з тим, що деякі особи зі списків, поданих підтримуваними Росією бойовиками, «категорично не хочуть повертатися на тимчасово окуповані території».

Як повідомляли в Кремлі, президент Росії увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

Представник України у гуманітарній підгрупі, кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук заявляв, що контактна група обговорювала обмін заручниками за формулою «306 на 74». Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики, він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

8 грудня Геращенко повідомила, що на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. Вона підтвердила, що українська сторона сподівається домогтися звільнення 74 із них до Нового року.