Порошенко виступає за залучення до СЦКК представників Німеччини й Франції

Президент України Петро Порошенко виступає за залучення до складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі представників Німеччини й Франції, передає прес-служба глави держави.

«Щодо можливості відновлення роботи СЦКК, думаю що буде абсолютно корисно, коли ми запросимо до складу СЦКК наших партнерів по Нормандському формату – німців і французів», – сказав Порошенко під час зустрічі з членами ініціативної групи «Перше грудня» та іншими представниками української інтелігенції.

Він заявив, що небезпека ескалації конфлікту на Донбасі зростає.

«Якщо це пов’язувати із різким і провокативним виходом Росії із СЦКК, із значними труднощами, з якими ми зіткнулися у звільненні українських заручників, які без суду та слідства, незаконно, перебувають на окупованій території, то можу наголосити, що небезпека ескалації конфлікту, на жаль, зростає», – зазначив Порошенко.

18 грудня у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представництва у СЦКК, і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

Міністерство закордонних справ України розцінило це рішення російської сторони як провокацію. На думку українських дипломатів, це свідчить про те, що Москва не залишає спроб змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати так званий «прямий діалог» із бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР».

18 грудня близько 17:00 влада Донеччини повідомила про обстріл селища Новолуганського з боку підтримуваних Росією бойовиків із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого були поранені восьмеро цивільних жителів, пошкоджені десятки будинків, лінії електропередач і частково газогін.

19 грудня у Генштабі Збройних сил України повідомили Радіо Свобода, що українські військові, які входять до складу Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі, також залишили непідконтрольні урядові території. Водночас, за повідомленням, українська сторона продовжуватиме здійснювати моніторинг і координацію режиму припинення вогню у взаємодії зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.