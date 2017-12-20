Турчинов: Не виключаємо, що Росія активізує військові дії після виведення своїх офіцерів із СЦКК

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов не виключає, що Росія може активізувати військові дії на Донбасі після виведення своїх офіцерів зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на сході України.

«Ми не можемо виключати, що вони виводять своїх офіцерів для того, щоби розпочати активізацію не просто військових провокацій, а вже військових дій. Але Збройні сили України готові до вторгнення, будь-яких провокацій. Ми безумовно будемо посилювати наші позиції на фронті», – сказав Турчинов.

Він також пов’язав ескалацію на сході України з відкликанням російських офіцерів зі складу СЦКК.

18 грудня у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представництва у СЦКК, і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

Міністерство закордонних справ України розцінило це рішення російської сторони як провокацію. На думку українських дипломатів, це свідчить про те, що Москва не залишає спроб змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати так званий «прямий діалог» із бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР».

18 грудня близько 17:00 влада Донеччини повідомила про обстріл селища Новолуганського з боку підтримуваних Росією бойовиків із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого були поранені восьмеро цивільних жителів, пошкоджені десятки будинків, лінії електропередач і частково газогін.

19 грудня у Генштабі Збройних сил України повідомили Радіо Свобода, що українські військові, які входять до складу Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі, також залишили непідконтрольні урядові території. Водночас, за повідомленням, українська сторона продовжуватиме здійснювати моніторинг і координацію режиму припинення вогню у взаємодії зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.