У МЗС Білорусі пояснили, чому голосували проти резолюції щодо Криму

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що голосували проти запропонованої Україною оновленої резолюції про ситуацію з правами людини в анексованому Росією Криму, бо «завжди» голосують проти будь-яких резолюцій країн.

«Це наша принципова позиція. Ми на власному досвіді знаємо, що таке спроби штучної політизації, роздування проблем, яких в реальності немає в суспільстві і державі. Більш того, ми вважаємо, що Генеральна асамблея ООН – не місце для обговорення і прийняття подібних документів країн», – заявив речник МЗС Білорусі Андрій Шупляк, повідомляє сайті відомства.

Він наголосив, що голосування Білорусі проти таких резолюцій не є свідченням бездушності Мінська до занепокоєння ініціаторів. «Наше голосування проти цього інструменту – спроба привернути увагу до його не тільки неефективності, але до його руйнівності. Без наполегливого пошуку шляхів і можливостей до зближення позицій, за рамками обвинувальних резолюцій, вирішення наявних проблем не знайти», – заявив Шупляк.

19 грудня Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму. За проголосували представники 70 держав, 26 виступили проти, 76 – утрималися. Проти резолюції, зокрема, виступили Росія, Білорусь, Вірменія, Китай, Сирія, Зімбабве.

Як повідомляли в представництві України в ООН, проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Також проект засуджує відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, попри відповідний мандат, та відзначає позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів і правозахисників.