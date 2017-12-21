У Стамбулі прокурор видав ордер на арешт родичів свідка у справв про порушення режиму санкцій проти Ірану

Прокурор у Стамбулі видав ордер на арешт родичів колишнього поліцейського Хусейна Коркмаза, який нещодавно надав важливе свідчення прокурорам у США в справі про порушення режиму санкцій проти Ірану, повідомили турецькі державні ЗМІ 20 грудня.

Ордер про арешт батьків Коркмаза виданий після того, як цей чоловік засвідчив, що передав матері документи, пов’язані з його розслідування 2013 року. В цьому розслідуванні йшлося про ту ж схему обходу санкцій проти Тегерана, про яку йдеться у порушеній у США справі.

Турецьке інформаційне агентство Anadolu повідомило, що стамбульські прокурори також прагнуть затримати дружину Кормаза, старшого брата та двох сестер, але заявили, що співробітники поліції не змогли знайти цих людей за їхніми адресами.

Коркмаз засвідчив у суді в США, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та інші турецькі високопосадовці були об’єктами його розслідування в 2013 році. Він також заявив, що передав багато документів свого розслідування американським прокурорам після втечі до США 2016 року . Ця справа ускладнила відносини США з Ердоганом, який назвав розслідування «політично мотивованим».