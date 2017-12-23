КМДА просить водіїв прибрати машини з тротуарів і не заважати прибиранню снігу

У Києві із 22 до 25 грудня триває масштабне прибирання і вивезення снігу, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«Прибирання відбуватиметься у дві зміни відповідно до графіку. Перша зміна триватиме з 08:00 до 20:00, друга – з 20:00 до 08:00. Департамент транспортної інфраструктури закликає водіїв не лишати в цей час автівки на узбіччях доріг та тротуарах», – йдеться на сайті відомства.

Синоптики також попереджають, що 24-25 грудня в Україні очікується дуже сильний вітер та потепління і закликають бути обережними також і пішоходів.

Зокрема, синоптик Наталка Діденко 22 грудня повідомляла, що найближчими днями внаслідок підвищення температури повітря – відлиги – посилюється небезпека зсувів снігових і льодяних масивів з дахів, лавинна небезпека у горах, починається інтенсивне танення снігу.