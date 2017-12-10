У понеділок у Києві очікується ожеледиця, КМДА просить водіїв не виїжджати на літніх шинах

Уночі у неділю та у понеділок вранці на дорогах столиці очікується ожеледиця, пориви вітру сягнуть 15-20 метрів за секунду, попереджає Київська міська адміністрація, посилаючись на Укргідрометцент.

КМДА закликає водіїв утримуватись від використання транспорту з літніми шинами та уникати ризикованих маневрувань, а пішоходів – бути уважними на троутарах.

Між тим, як повідомляють столичні чиновники, підприємство «Київавтодор» задіяло 134 одиниці техніки та 36 бригад з ручного прибирання вулиць.

Напередодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України з посиланням на синоптиків попереджали про погіршення погодних умов в Україні найближчої доби. Зокрема, упродовж 9 грудня та в ніч на 10 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 84 населених пунктів у двох областях.

За даними ДСНС, 43 населених пункти залишилися без електрики на Львівщині, 41 – на Закарпатті.