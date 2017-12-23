До Різдва 25 грудня диверсанти планують блокування доріг, осквернення пам’ятників і храмів – поліція

У Національній поліції заявили, що диверсанти планують блокування доріг, осквернення пам’ятників і храмів у святкові дні, пов’язані з Різдвом 25 грудня за григоріанським календарем.

«Напередодні святкування католицького Різдва Національна поліція має достовірну інформацію про те, що за дорученням лідера «ДНР» Захарченка створені диверсійні групи, які повинні взяти активну участь у замовних акціях в мирних регіонах країни задля дестабілізації ситуації…. Під керівництвом очманілих «кураторів» планується блокування транспортних шляхів, особливо на західному кордоні нашої країни, осквернення пам’ятників, синагог та католицьких храмів», – повідомив на сторінці у Facebook начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, диверсантам в угрупованні «ДНР» обіцяють винагороду, якщо влаштовані провокації будуть мати суспільний резонанс.

«Звертаюся до громадян України – будьте уважні та обережні, при появі підозрілих осіб та предметів звертайтесь до поліції», – додав Аброськін.

На сайтах сепаратистського угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним, наразі немає реакції на заяви українських силовиків про плановані провокації.

Раніше сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що на період різдвяних та новорічних переходять на посилений режим несення служби. За даними рятувальників у такому режимі вони співпрацюватимуть з представники Нацполіції та місцевими органами влади у період з 23 до 26 грудня.

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