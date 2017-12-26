Ще одного учасника одиночного пікету оштрафували в Сімферополі

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 26 грудня оштрафував учасника одиночних пікетів проти обшуків і арештів кримських татар, мусульман на півострові Рустема Емірсуінова, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Суд призначив Емірсуінову покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4400 гривень – ред.).

У Криму 18 грудня проходили судові засідання щодо кримськотатарських активістів, які раніше вийшли з одиночними пікетами у відповідь на обшуки і арешти. На них склали адміністративні протоколи за порушення встановленого порядку пікетування.

Судові засідання, зокрема, пройшли в Сімферополі, Джанкої, Алушті, Судаку, а також Радянському, Кіровському, Білогірському і Червоногвардійському районах. Головним доказом звинувачення служить експертиза експертного центру МВС Росії в анексованому Криму, згідно з якою «пікети об’єднані єдністю мети, задуму і спільною організацією».

У Криму 14 жовтня пройшла серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар, мусульман на анексованому Росією півострові.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».