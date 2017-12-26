САП: суд пом’якшив запобіжний захід затриманому на хабарі екс-ректору НАУ

Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід затриманому на хабарі колишньому в.о. ректора Національного авіаційного університету Володимиру Харченку, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

«Харченку домашній арешт у нічний час змінено на особисте зобов’язання із виключенням обов’язків не покидати Київ без дозволу суду та носити електронний засіб контролю», – заявили в САП.

У відомстві додали, що суд відмовився відсторонити Харченка від посади проректора НАУ.

У серпні 2016 року силовики повідомили про затримання Володимира Харченка після отримання хабара в особливо великому розмірі – 100 тисяч євро від колишнього працівника Національного авіаційного університету «за поновлення його та інших незаконно звільнених працівників».

В антикорупційній прокуратурі зазначають, що, окрім того, протягом 2016 року Харченко «умисно із особистих мотивів не виконував судові рішення, які набрали законної сили, щодо поновлення ряду незаконно звільнених працівників університету».

У лютому 2017 року справу Харченка передали до суду.