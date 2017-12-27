Суд почав допит командувача ВМС Воронченка у справі Януковича

В Оболонському райсуді Києва 27 грудня розпочалося чергове засідання в справі за звинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича, де як свідка допитують командувача Військово-морськими силами України Ігоря Воронченка.

За словами Воронченка, який під час захоплення Криму Росією обіймав посаду заступника командувача військ берегової охорони, російська сторона пропонувала йому зрадити присязі, перейти на бік Росії, але він відмовився.

Він також заявив, що від розвідки дізнався ще на початку січня, що росіяни готуються напасти на Крим.

11 грудня на допит до Оболонського суду у справі Януковича прийшли перші свідки: колишній прем’єр Арсеній Яценюк і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Їх розпитували про події Революції гідності та про обставини, за яких Росія анексувала Крим. Інтереси Януковича знову почала представляти команда приватних адвокатів – кілька державних захисників відмовились його захищати.

7 грудня прокуратура попросила суд викликати на допит у справі Януковича президента України Петра Порошенка, посла України в Польщі Андрія Дещицю, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, посла України в ООН Володимира Єльченка та секретаря Ради національної безпеки й оборони Олександра Турчинова.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.